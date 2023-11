Magnus Helander

Utvidgad strejk mot Tesla – blockerar verkstäder

IF Metalls strejk mot amerikanska biljätten Tesla utvidgas i dag. Allt arbete med Teslabilar sätts i blockad på 17 verkstäder. Vid midnatt trädde IF Metalls utvidgade strejkvarsel i kraft. Runt 500 personer omfattas av den utvidgade strejken på de 17 verkstäderna. – De här personerna jobbar ju med väldigt mycket annat än bara Teslabilar, så de kan gå till jobbet som vanligt och göra sina arbetsuppgifter på andra fordon. Men inte just på Tesla, säger Jesper Pettersson, pressansvarig på IF Metall. Det utvidgade varslet innebär att det kan bli svårt för Teslaägare att få sin bil reparerad eller servad. Strejken pågår sedan den 27 oktober på bolagets svenska anläggningar. Enligt facket motsätter sig Tesla att teckna kollektivavtal för de anställda i Sverige. (TT)