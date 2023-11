Alexander Hultman

Efter nya skärmrådet – SVT ser över sitt utbud

SVT ser över sitt utbud för barn efter de nya råden om skärmtid, rapporterar P4 Göteborg . – Vi tittar ju alltid på sådana här rekommendationer, men vi tar också in det behov som finns bland föräldrar och av gemenskap i hemmen, och den balansgången får vi återkomma till om vi behöver ändra i utbudet, säger Safa Safiyari, programbeställare på SVT Barn till kanalen. Bakgrunden är att Svenska barnläkarföreningen numera ger rådet att barn under två år ska vara helt utan skärm. För barn mellan två och fem år är rekommendationen max en timme per dag.