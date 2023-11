Hanna Törnquist

Brå: Tonåringar rekryterar barn till nätverken

Barn mellan tolv och 15 år rekryteras till kriminella nätverk av andra unga som ofta är mellan 15 och 20 år gamla, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Att rekrytera ett barn kan gå snabbt, ibland på mindre än en dag, visar rapporten. Det skiljer sig från tidigare studier från Brå som visat att processen in i nätverken varit lång och glidande. De yngre barnen är särskilt efterfrågade när det gäller att förvara, transportera och sälja narkotika. Det gör att de äldre tonåringarna kan tjäna mer pengar och på så sätt göra karriär inom det kriminella nätverket. Senare kan de yngre barnen även få andra uppdrag så som att transportera vapen, utföra våldsdåd och hjälpa till med bedrägerier. De barn som är riskzonen att dras in i nätverken är barn som redan begår mindre allvarliga brott, är synliga utomhus i utsatta områden eller har vänner och familj inom nätverken. Det händer att barn och unga tvingas eller luras in i kriminaliteten. Ibland är det även barnet självt som söker sig till nätverket, men då utan vetskap om att det förlorar självbestämmande för en lång tid framöver, enligt Brå.