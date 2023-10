Jonatan Westerlind

IF Metall och Tesla återupptar förhandlingarna

Förhandlingarna mellan IF Metall och Tesla återupptas på tisdagen, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till Ekot . Samtdigt utökar facket strejkvarslet till att gälla ytterligare fyra verkstäder som arbetar med Teslabilar. Det rör sig om verkstäder i Sollefteå, Enköping, Krylbo och Ekerö, enligt Ekot. Sedan tidigare har IF Metall strejkvarlsat för 17 verkstäder från 3 november och sedan i fredags pågår strejk mot sju Tesla-servicecenter.