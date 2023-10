TT

Snöovädret drar vidare – rejäla snöfall väntas

Det kraftiga snöfallet med hårda vindar som berör Örebro, Västmanlands, Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs län drar åt nordost under dagen. I Gävleborg väntas det kraftigaste snöfallet under tisdagsmorgonen. SMHI har utfärdat en orange varning för hela mellersta Sveland och Gävleborg. Södra Dalarna och Gävleborg kan få mellan 15 och 25 centimeter snö. Ute på vägarna kan det vara begränsad framkomlighet och resenärer med buss, tåg eller flyg bör vara beredda på förseningar. Enligt SMHI kan snöfallet fortsätta under hela tisdagen i Gävleborg.