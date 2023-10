Magnus Helander

Transport hotar med blockad mot Tesla

Fackförbundet Transport hotar att stoppa all lastning och lossning av Tesla-bilar i hamnarna, som en sympatiåtgärd för att stödja IF Metall, enligt ett pressmeddelande. Tidigt på fredagsmorgonen inleddes en strejk på Teslas svenska verksamheter. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall. Nu varslar Transport om sympatiåtgärder i form av en blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra hamnar. ”För Transport är det en självklarhet att backa IF Metall när de ber om stöd. I Sverige och på svensk arbetsmarknad har vi kollektivavtal – det kommer Transport alltid att stå upp för. Tesla-anställda ska givetvis också omfattas av säkra och schyssta villkor” säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande i ett pressmeddelande. (TT)