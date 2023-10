Magnus Helander

Strejk inledd på Tesla i Sverige

Verkstadsarbetare vid elbilsföretaget Tesla har gått ut i strejk, meddelar IF Metall. Strejken omfattar Teslas samtliga egna verkstäder i Sverige. Totalt berörs ungefär 130 anställda på sju orter, enligt fackförbundet. – Det kommer att märkas nu på fredagsmorgonen när verkstäderna öppnar, säger Jesper Pettersson, pressansvarig vid IF Metall. Kravet från facket är att bolaget ska teckna kollektivavtal, vilket skulle ge verkstadspersonalen samma villkor som sina kollegor i branschen. Tesla vägrar dock att teckna kollektivavtal, enligt IF Metall, med motiveringen att bolaget inte gör det någonstans i världen. (TT)