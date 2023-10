Astrid Larsson

Pål Jonsson: "Väntar på att Ungern ska agera"

"Det är mycket glädjande och det ligger ju i linje med den överenskommelse vi gjorde i Vilnius", säger Sveriges försvarsminister Pål Jonsson (M). "Jag fick Turkiets besked under dagen", säger han vidare. På frågan hur lång tid det kan dröja innan Sveriges ansökan godkänns svarar Jonsson att han inte vill spekulera i det. "Vår uppfattning är ju att vi blir fullvärdiga medlemmar så snart som möjligt", fortsätter han. Även Ungerns parlament måste ratificera ett svenskt Natomedlemskap. – Vi väntar på att Ungern ska agera. Man har alltid sagt att man inte vill vara sist i processen, säger försvarsminister Pål Jonsson (M) till TT. Jonsson säger att han inte varit i kontakt med Ungern under dagen men han hoppas att Ungern följer tidigare överenskommelser. – Vi ser fram emot en behandling i det ungerska parlamentet. Under tisdagen väntas Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg komma till Stockholm för möten med Sveriges statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonson och utrikesminister Tobias Billström. Efter mötet väntas Stoltenberg och Kristersson hålla en pressträff. Texten uppdateras .