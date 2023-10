Erik Bergin

Uppgift: Fler lastbilar med nödhjälp släpps in i Gaza

17 lastbilar lastade med nödhjälp till Gaza är på väg att släppas in från Egypten under söndagen, enligt nyhetsbyrån Reuters som citerar källor inom hjälporganisationer. Även nyhetsbyrån AFP har samma uppgift . På lördagen släpptes 20 lastbilar in – första gången gränspassagen vid Rafah öppnades sedan konflikten mellan Israel och Hamas bröt ut.