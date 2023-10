Trifeh Amini

Flera franska flygplatser evakuerade

Sex olika flygplatser i Frankrike har evakuerats med anledning av hot som tagits emot via mejl, rapporterar nyhetsbyrån AFP och andra franska medier med hänvisning till anonyma poliskällor. Flygplatsen i Lille evakuerades under onsdagsmorgonen på grund av ett bombhot, enligt tidningen La Voix du Nord. Även flygplatsen i Toulouse i sydvästra Frankrike har evakuerats, rapporterar tidningen La Dépêche du Midi. Där stängdes alla vägar till och från flygplatsen under ett stort polispådrag. Även där mottogs hotet via mejl. Flygplatser i Lyon, Nice, Nantes samt Beauvais utanför Paris har också evakuerats under dagen, rapporterar Franceinfo, också med hänvisning till icke namngivna källor. Vid Lyon-flygplatsen Bron, den mindre av stadens två flygplatser, är pådraget över och trafiken återupptagen efter att kontroller utförts. (TT)