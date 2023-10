Hanna Törnquist

Misstänkte terroristen satt i svenskt fängelse

Abdelsalam Lassoued, som misstänkts för att ha skjutit ihjäl två svenskar i Bryssel, befann sig illegalt i Sverige mellan 2012 och 2014 under delvis andra identitetsuppgifter. Under den tiden ska han ha suttit i svenskt fängelse, uppger Migrationsverket för Sveriges Radio . – Han har aldrig haft uppehållstillstånd i Sverige och överfördes till ett annat EU-land i enlighet med Dublinförordningen efter ett avtjänat fängelsestraff, säger myndighetens presschef Jesper Tengroth till radion. Migrationsverket vill inte gå in på vilket brott som mannen ska ha dömts till eller hur långt hans straff var.