Jenny Nyman

Israel tillbakavisar eldupphör i södra Gaza

USA, Israel och Egypten ska, enligt egyptiska säkerhetskällor, ha enats om eldupphör i södra Gaza. Men Israel tillbakavisar uppgifterna. "Just nu gäller inget eldupphör för humanitär hjälp i Gazaremsan", lyder ett uttalande från premiärminister Benjamin Netanyahus administration, rapporterar The Times of Israel.