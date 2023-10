Magnus Helander

Misstänkt brandattentat i Botkyrka

En kraftig brand bröt ut i en 5 000 kvadratmeter stor industrilokal i Tumba i Botkyrka söder om Stockholm. Polisen bedömer att branden var anlagd. – Det här kom in både via brandlarm och personer som såg att det brann. Branden blev snabbt väldigt omfattande, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen. Åtminstone två personer ska ha arbetat i eller i nära anslutning till den drabbade lokalen, men det finns inga uppgifter om att någons skadats. Polisen bedömer att branden är anlagd och har inlett en förundersökning om grov mordbrand. TT: Varför gör ni bedömningen att den anlagts? – Det är en sammanvägning av olika uppgifter. Huruvida händelsen kan kopplas till den pågående våldsvågen är oklart. Men Daniel Wikdahl säger att man kommer att titta på eventuella kopplingar till andra brott i utredningen. – Det har inträffat saker på platsen tidigare, det var en detonation på den här adressen i januari och sådana uppgifter kommer ju att ingå i utredningen av den här händelsen. Lagerlokalen går inte att rädda enligt räddningstjänsten, som under natten fokuserat på att förhindra ytterligare spridning. – Redan när vi kom dit brann det genom taket, säger Andreas Blomquist, vakthavande befäl vid räddningstjänsten. Tidigt på söndagsmorgonen bedöms branden vara under kontroll och räddningstjänsten kommer att låta byggnaden brinna ner under kontrollerade former. – Vi räddar det som räddas kan, exempelvis lastbilar, och bär ut saker av värde, säger Andreas Blomquist, och tillägger att man som mest hade 12 enheter som arbetade med släckningen.