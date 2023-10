Tomas Augustsson

Nobelvinnaren Louise Glück är död

Nobelpristagaren i litteratur amerikanskan Louise Glück är död, rapporterar nyhetsbyrån AP. Hon blev 80 år gammal. Louise Glück fick Nobelpriset i litteratur 2020. Hon har också belönats med Pulitzerpriset och med Tranströmerpriset. Louise Glück föddes i New York. Hon var tidigt intresserad av poesi och debuterade i bokform 1968 med Firstborn. Under tonårstiden drabbades Louise Glück av anorexi, något hon tog upp i den självbiografiska essän Education of the Poet.