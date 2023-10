Pär Karlsson

Ebba Busch: Frys biståndet till Palestina

Efter Hamas attack mot Israel under lördagen krävde Johan Pehrson (L) att allt det svenska biståndet till Palestina ska dras in. Det är också något som Sverigedemokraterna kräver. Även Kristdemokraterna vill att biståndet fryses omedelbart. Partiledaren Ebba Busch är, på väg in till SVT:s Agenda-debatt, mycket kritisk mot att det palestinska självstyret på Västbanken inte fördömt attacken ordentligt. – Det har gått ett och ett halvt dygn och vi har inte fått ett tydligt avståndstagande från ledningen. Det är mycket anmärkningsvärt. – Det är något vi kommer arbeta med mycket aktivt från regeringens sida och kommer återkomma till inom kort.