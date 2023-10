Magnus Helander

Superrea på el – minuspris på lördag

Oktober har börjat med extremt billig el. Och på lördag toppas det med minuspriser i hela landet. Det är blåsigt, det är mycket vatten i magasinen och nu är nästan all kärnkraft tillbaka i produktion – det är allmänt gynnsamt för elproduktion i Norden. Och det syns i statistiken, enligt prissättningen på elbörsen Nord Pool. Den första oktoberveckan har bjudit på snittpriser på sju öre per kilowattimme (kWh) i södra halvan av landet, i Norrland ännu lägre. Och när förbrukningen som vanligt går ner på helgen, parat med riktigt blåsväder, landar elpriserna på elbörsen under lördagen på i genomsnitt minus ett öre/kWh i samtliga fyra elprisområden. Men något minuspris på räkningen handlar det inte om. Ovanpå börspriset tillkommer bolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på en krona per kWh eller mer. (TT)