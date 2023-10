Knut Sahlin Ekberg

Kollapsade på Skansen – drabbad av blodpropp

Under sommarens sista ”Allsång på Skansen” kollapsade countryartisten David Ritschard på scen och fick bäras ut. Han ställde därefter in resten av årets konserter på grund av sin hälsa. Nu berättar han att han lades in för blödande magsår och blodproppar i lungan några dagar efter dramatiken på Skansen, rapporterar Expressen. ”Jag blev finfint behandlad av alla på SÖS (Södersjukhuset i Stockholm, reds anm), men jag är sjukskriven och ordinerad strikt vila och restaurering”, skriver David Ritschard på Instagram. Han tackar även de som hjälp honom den senaste tiden och avslutar inlägget med att skriva ”Vi ses snart igen”. (TT)