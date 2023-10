Knut Sahlin Ekberg

Nya anklagelser mot Harvey Weinstein

Harvey Weinstein anklagas på nytt för sexuella övergrepp. Den brittiska skådespelaren Julia Ormond har lämnat in en stämningsansökan mot den numera fängslade filmmogulen. I stämningsansökan som lämnats in till en domstol i New York anklagar hon Weinstein för att ha utsatt henne för sexuella övergrepp efter ett affärsmöte i december 1995. Weinstein – då en av topparna i produktionsbolaget Miramax – ska ha försökt sänka hennes karriär efter att hon konfronterat honom om det som hände några veckor senare. Ormond anklagar även sin dåvarande agentur CAA för att ha avrått henne från att lämna in en polisanmälan. Samtidigt anklagas Disney och Miramax för att ha känt till att Weinstein utgjorde en fara för kvinnor utan att göra något åt det. (TT) Läs mer här.