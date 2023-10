Ruben Grive

Air France-KLM in som storägare i SAS

Air France-KLM går in som storägare i SAS, skriver bolaget i ett pressmeddelande. SAS kommer att fortsätta sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster för kunderna som vanligt under genomförandet av transaktionen. Som en del i transaktionen är avsikten att SAS lämnar Star Alliance och går med i SkyTeam Alliance. Som ett resultat av denna process förväntas samtliga av SAS AB:s stamaktier och noterade kommersiella hybridobligationer bli inlösta, indragna och avnoterade, uppskattningsvis under andra kvartalet 2024. "Därmed förväntas det inte finnas något värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB", skriver SAS i ett pressmeddelande.