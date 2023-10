Astrid Larsson

Nobelpristagare föreläste i Lund när beskedet kom

En av årets Nobelpristagare i fysik, Anne L’Huillier, är verksam vid Lunds universitet. Några timmar senare höll hon en pressträff från universitetet. – Det är helt otroligt, fantastiskt. Det är stor glädje och jag är väldigt stolt, säger hon. Beskedet om det ärofyllda priset kom mitt under en föreläsning. – Jag gick ut och svarade på min telefon. Sedan kom jag tillbaka och jag fick lova att kvart i tolv ska jag vara i mitt kontor och vara med på presskonferensen i Stockholm. Så jag sa till mina studenter att jag behöver gå kvart i. Sedan höll jag i föreläsningen en halvtimme till. Det var ganska tufft, säger L’Huillier och skrattar. Även en av hennes studenter har berättat om ögonblicket. "Det var lite skakigt och jag tror inte att någon kunde ta in vad hon sa", skriver studenten på X, tidigare Twitter. Anne L’Huillier tilldelades Nobelpriset i fysik tillsammans med Pierre Agostini och Ferenc Krausz – för forskning om att blixtbelysa elektroner under attosekunder. Årets Nobelpristagare i fysik föreläser för oss efter (!!) att hon blev meddelad om att hon vann!! pic.twitter.com/URnGSnUF7c — Aron (@lantisfjantis) October 3, 2023