Joel Dahlberg

Undantagstillstånd i New York efter oväder

Ett kraftigt regnoväder har lett till översvämningar i New York, skriver CNN . I Brooklyn har det kommit över 10 centimeter på tre timmar och mer regn väntas under dagen. Vägar har spärrats av och källarvåningar och delar av tunnelbanan har drabbats av översvämningar. Ytterligare stora regnmängder kan väntas under eftermiddagen lokal tid på både Manhattan och i Brooklyn och på fredagsförmiddagen förklarade stadens guvernör Kathy Hochul undantagstillstånd. “Det här är ett farligt oväder och det är inte över", sade stadens borgmästare Eric Adams på en pressträff på fredagen.