Klara Malmström

Nya misstankar i Nasdaq-härvan

Det har tillkommit ytterligare misstankar mot de tre männen som suttit häktade i Nasdaq-härvan. Det rör sig om ytterligare misstänkta brottsperioder för insiderbrott, uppger åklagare Pontus Hamilton för SvD under fredagen. Den Nasdaq-anställde har under dagen medgivit förlängning av häktningstiden. De andra två misstänkta har släppts ur häktet under veckan. Läs mer om Nasdaq-härvan här.