Hanna Törnquist

Älg stoppar tunnelbanetrafiken

En älg har tagit sig in i tunneln mellan tunnelbanestationerna Vårberg och Vårby gård i Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Vårbergs tunnelbanestation har stängts och utrymts för att viltvårdare ska kunna ta hand om älgen. – Trafiken är stoppad just nu och vi har satt in ersättningsbussar mellan dessa stationer, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL, till tidningen. Det finns ännu ingen prognos för när trafiken kan vara igång igen på den röda linjen.