TT

Amerikansk rymdkapsel har landat

Den störtade ner mot jorden i 12 kilometer per sekund. Men efter en sju år lång rymdexpedition landade Nasas efterlängtade kapseln i Uthas öken under söndagen. I lasten finns de största mängder asteroidprover som hittills har samlats in. Forskare hoppas att proverna kan ge bättre förståelse för hur vårt solsystem bildades och hur jorden blev beboelig.