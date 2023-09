Kristin Westesson

FI inleder utredning mot börsen

Finansinspektionen (FI) undersöker om Nasdaq Stockholmsbörsen har avstått från att anmäla misstänkta transaktioner i samband med flera större bolagshändelser, skriver FI i ett pressmeddelande. ”FI har under en tid och i samband med flera större bolagshändelser under 2021 och 2022 gjort egna observationer kring misstänkt insiderhandel. FI har också mottagit anmälningar från banker om deras kunder. Ett flertal av dessa har anmälts vidare till Ekobrottsmyndigheten”, skriver FI. Utredningen knyter därmed an till förra veckans razzia mot börsen, varefter tre personer häktats misstänkta för grov insiderhandel. ”Om övervakningen på en marknadsplats inte fungerar innebär det stora risker. I förlängningen handlar det om förtroendet för marknaden”, kommenterar Martin Kullendorff, biträdande avdelningschef Marknadstillsyn på FI, i pressmeddelandet. (TT)