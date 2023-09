TT

Tågstopp väntas i syd – i tio dagar

Järnvägstrafiken mellan Malmö och Lund stoppas under tio dygn. Nu flaggar Trafikverket för störningar och längre restid – och uppmanar den som kan att arbeta hemifrån. Två spår ska bli fyra – och snart är bygget klart. Med start fredag 22 september kommer tåg norrifrån på grund av banarbete att ha ändhållplats Lund C, och tåg söderifrån stannar vid Malmö C. Ersättningsbussar däremellan sätts in – något som kommer att påverka 60 000 resenärer per dygn. Den 1 oktober kommer tågen att rulla normalt igen. Stoppet är den sista planerade i det så kallade Fyrspårsprojektet, där fyra spår snart står färdiga mellan Malmö och Lund – en av landets mest trafikerade sträckor.