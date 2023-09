Magnus Helander

Nytt bottenrekord för kronan

Den svenska kronan föll till ett nytt historiskt bottenrekord mot euron under måndagens förmiddagshandel, på växelkursen 11:97 kronor per euro. Det tidigare bottenrekordet var från den 21 augusti i år, då en euro under den dagens handel som mest kostade drygt 11:96 kronor. Kronan har bara i år tappat drygt 7 procent mot euron. På tio år är nedgången nästan 40 procent. Kronans lägsta stängningskurs hittills mot euron noterades den 18 augusti i år på kursen 11:94 kronor per euro. Den svenska valutan pressas även mot dollarn, som kostar 11:22 kronor. Det är en nedgång med 7,5 procent sedan årsskiftet och kursen kan jämföras med det historiska bottenrekordet på 11:50 kronor, som sattes i september fjol. Mot dollarn är den lägsta registrerade stängningskursen hittills 11:37 kronor per dollar. (TT)