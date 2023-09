Kristin Westesson

Bränslepriser backar från rekordhöga nivåer

Ledande drivmedelskedjor sänker priserna något på både bensin och diesel efter en serie höjningar, som tryckt upp priserna till de högsta nivåerna i år. Riktpriset för 95-oktanig blyfri bensin sänks med 10 öre till 21:59 kronor per liter på bemannade stationer. Dieselpriset sänks samtidigt med 15 öre till 26:31 kronor per liter. Priset på biodiesel (HVO 100) sänks också något, ned med 5 öre till 33:17 kronor per liter, medan priset på etanol (E85) sänks med 10 öre till 16:75 kronor per liter. (TT)