Knut Sahlin Ekberg

Man allvarligt skadad efter knivattack

En man i 40-årsåldern har skadats allvarligt i samband med ett misstänkt knivöverfall i stadsdelen Kortedala i Göteborg. – Målsäganden var allvarligt skadad, men talför. Han har förts till sjukhus, säger Hans-Jörgen Ostler, presstalesperson vid polisen. Polisen rubricerar ärendet som misstänkt mordförsök. Vid 14-tiden hade ingen person gripits för händelsen. – Just nu arbetar vi med att säkra platsen och samla in teknisk bevisning, säger Hans-Jörgen Ostler. – Jag kan inte göra några större uttalanden om vad som hänt innan vi är säkra på vad vi har framför oss. Larmet kom in till polisen strax efter klockan 13 på söndagen. (TT)