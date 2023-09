David Standar

Rymning från SIS-hem – en fortsatt på fri fot

Sex personer tog sig ut från ett SiS-hem i Fagersta, Västmanland natten till söndag genom att hota personal. – Det handlar om individer i 15–17-årsåldern som under tidig natt ska ha hotat personal och hota till sig bilnycklar, säger Mattias Rutergård, presstalesperson vid polisen. Polis kunde senare fånga in fem av de sex avvikna tonåringarna. En av dem är fortsatt på fri fot. – Vi har inga uppgifter om vilka individer det handlar om, mer än att de sitter på SiS-hemmet av olika anledningar, säger Rutergård. Det ska inte föreligga någon fara för allmänheten, enligt polisen. Flera rymningar har skett från hemmet under det senaste året. I juli rymde tre ungdomar och två veckor tidigare togs en kvinna ur personalen gisslan och två ungdomar tog sig ut. I slutet av maj larmades polisen till hemmet sedan flera ungdomar barrikaderat sig i ett utrymme på anläggningen. (TT)