Ahmed Abdigadir

Två män gripna i Malmö för Uppsaladåd

Två unga män har gripits i Malmö misstänkta för brott som tros vara kopplade till den senaste tidens våldsutveckling i Uppsala, skriver polisen på sin hemsida. De två männen, som är 18 respektive 19 år, greps i Malmö under torsdagen. Upprinnelsen till gripandet handlar om en skottlossning i Stenhagen, Uppsala där en pojke under 18 år greps på plats. Brottsrubricering är i båda fallen försök till mord. Ingen skadades vid skjutningen. Under veckan har det inträffat totalt fyra skjutningar i Uppsala, varav två med dödlig utgång. I flera fall tycks måltavlorna ha varit anhöriga till gängkriminella.