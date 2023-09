Magnus Helander

Plastpåseskatten tas bort helt

Regeringen har tidigare aviserat att plastpåseskatten ska sänkas. Nu säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till SVT att den i stället tas bort helt från november nästa år. – Vi är övertygade om att svenska folket använder sig av plastpåsar på ett klokt sätt i sin vardag och att det inte finns ett syfte med att de ska vara extra dyra, säger Romina Pourmokhtari till SVT. Slopandet av skatten uppges minska skatteintäkterna med 650 miljoner kronor per år. Naturvårdsverket har tidigare kritiserat den föreslagna skattesänkningen. Enligt myndigheten riskerar den att öka antalet plastpåsar i naturen och leda till att Sverige inte når upp till EU:s mål. Året innan skatten infördes 2019 var förbrukningen 74 tunna plastbärkassar per person och år. Förra året hade antalet sjunkit till 17. EU:s mål är högst 40 plastkassar per person från år 2025. (TT)