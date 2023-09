Jenny Nyman

Representanthuset inleder riksrättsutredning mot Biden

USA:s representanthus inleder en riksrättsutredning mot president Joe Biden, skriver talmannen Kevin McCarthy på X (tidigare Twitter). "Under de senaste månaderna har republikaner i representanthuset avslöjat allvarliga och trovärdiga anklagelser mot president Bidens beteende – en korruptionskultur", skriver han. Texten uppdateras. I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023