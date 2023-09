Jenny Nyman

Polisen håller pressträff om våldsdåden i Uppsala

Vid 16 håller polisen en pressträff med anledning av den senaste tidens grova våldsdåd i Uppsala. – Under längre tid i Uppsala län har våldsutvecklingen eskalerat, det är också kopplat till andra delar av Sverige och internationellt, säger Christer Birgersson, kommenderingschef för den särskilda händelsen som har inletts. – Polismyndigheten arbetar offensivt och kraftsamlar där det behövs. Just nu har vi i Uppsala behov av stöd för att få en trend som bryts, säger han. På tisdagsmorgonen hittades en man i 25-årsåldern skottskadad i ett trapphus i Uppsala och senare meddelades att han dött av sina skador. Skjutningen är den tredje i staden på mindre än en vecka. Andreas Pallinder är chef för utredningssektionen i Uppsala: – Sedan ett år tillbaka och särskilt sedan midsommar har Uppsala haft en väldigt svår konfliktsituation. Det är fråga om flera konflikter som lett till grova våldsbrott, säger han. Han målar upp en tidslinje över sommaren och avslutar med den senaste veckans våldsdåd. Han kan inte gå in på detaljer för nattens skjutning. – Utredningen pågår för fullt. Vi jobbar brett i den utredningen och har flera olika, alternativa hypoteser. Hans bild är att ytterligare frihetsberövanden kommer att ske i ärendena. Det är viktigt med offensiva förundersökningar, säger han, och att lyckas lagföra personer för "de hemska brotten". – Vi jobbar hårt framåt, säger han. Följ pressträffen i spelaren ovan. Texten uppdateras.