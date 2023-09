Ruben Grive

Salwan Momika begärs utlämnad av Irak

Irak har begärt att koranbrännaren Salwan Momika ska utlämnas. Han ska under dagen förhöras av polis i Södertälje, uppger Momika för TT. Den irakiske medborgaren Salwan Momika har under sommaren gjort sig känd genom att bränna koranen i Stockholm och senast i Malmö. Det har väckt starka reaktioner i både Sverige och i Mellanöstern. Momika uppger att han i fredags fick information om Iraks begäran om utlämning via mejl från polisen. Då fick han veta att han kallas till förhör. – Jag har asylskäl eftersom jag är emot irakiska regeringen. Det här är ett sätt för dem att få mig utlämnad och mördad. Sverige, Åklagarmyndigheten och rättssystemet har ett ansvar över mitt liv, framhåller han. (TT)