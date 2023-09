David Standar

SR behöver spara kvarts miljard – tvingas säga upp

Sveriges Radio behöver spara uppemot en kvarts miljard per år från och med 2024, vilket Aftonbladet var först att rapportera om. Det kommer att innebära personaluppsägningar, vilket vd Cilla Benkö ska ha meddelat under ett internt möte under eftermiddagen, enligt tidningen. Tidningen Journalisten skriver att fackklubben på SR har informerats, men att det ännu inte har hållits förhandlingar om besparingarna. I ett inlägg på Sveriges Radio-bloggen skriver Cilla Benkö att företaget just nu har en budget i balans, men att man måste agera för att säkra ekonomin de kommande åren. ”På kort tid har vi gått från en låg inflation till den högsta på över 30 år. Räntorna har gått från rekordlåga dryga en procent till över fyra. För Sveriges Radios del har hyrorna 2023 ökat med tio procent, årets löneökningar är dubbelt så stora som vår anslagsuppräkning”, skriver Cilla Benkö. Hon bekräftar att det innebär att anställda kommer att sägas upp, men att det är för tidigt att säga hur många eller på vilka delar av företaget. ”Vår ambition är att kunna ge alla våra medarbetare tydliga besked så fort som möjligt”, skriver vd:n.