Alexander Hultman

Nasa kan ha funnit liv på avlägsen planet

Nasa uppger att man funnit en avlägsen exoplanet där det finns tecken på liv, skriver The Guardian . Den amerikanska rymdmyndigheten har med sitt James Webb-teleskop funnit koldioxid och metan i exoplaneten K2-18b:s atmosfär. Detta i kombination med avsaknad av ammoniak indikerar att det kan finnas oceaner av vatten under planetens väterika atmosfär, skriver The Guardian. Nasa konstaterar samtidigt att haven antagligen är så pass varma att planeten är obeboelig. En extrasolär planet – eller exoplanet – är en planet som befinner sig utanför vårt eget solsystem. Exoplaneten K2-18b är åtta gånger jordens yta och befinner sig 120 ljusår bort.