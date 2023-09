Jan Majlard

SVA: Har upptäckt flera döda grisar

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bekräftar på lördagen att man gjort flera nya fynd av döda grisar. Under dagen söker drygt 20-talet jägare igenom skogsområdet i Fagersta där det första fallet av afrikansk svinpest påträffades i onsdags. – Vi har döda grisar som ligger i skogen. Provtagningen är på väg in till SVA, säger Karin Olofsson-Sannö, biträdande statsveterinär till SVT . Provtagningen tar något dygn eller två. Positiva svar måste köras om en extra gång. – Vi kan nog inte vänta oss för mycket svar förrän på måndag. Just nu vill vi bara veta var det ligger kadaver, tillägger Karin Olofson-Sannö. SVA ska hålla en pressträff klockan 17.30.