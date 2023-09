Jan Majlard

Terrormisstänkte 21-åringen i London gripen

Den terrormisstänkte 21-åring som rymde från ett fängelse i London har nu fångats in, skriver brittiska medier. Gripandet ska ha skett i Northolt, i huvudstadens västra utkant. Mannen flydde i onsdags från fängelset Wandsworth genom att tejpa fast sig under en lastbil. ”Vi vill tacka allmänheten och media för att hjälp under utredningen,” skriver polisen i ett uttalande. Tidigare utlovade polisen 20 000 pund i belöning till den som kunde lämna information som ledde fram till ett gripande.