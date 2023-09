Knut Sahlin Ekberg

Misstänkt mordförsök söder om Stockholm

En svårt skadad man har hittats i ett trapphus i ett industriområde i Brandbergen, söder om Stockholm. Polisen utreder händelsen som mordförsök. – Någon eller några personer har utsatt den här mannen för kraftigt våld. Men exakt vilket våld man begått mot honom är just nu okänt, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen. Mannen har förts till sjukhus med allvarliga skador. – Vi arbetar just nu i området med en ansenlig resurs, och vi har upprättat stora avspärrningar eftersom vi inte vill ha in andra personer i området. Det inkluderar vägar, vilket påverkar busstrafiken vid platsen, säger Daniel Wikdahl. – Vi vet inte ännu exakt vem personen är, och vi har därför ingen ålder på honom. Larmet kom in till polisen strax före klockan 15.30 på onsdagen. Vid 18-tiden hade ingen gripits. (TT)