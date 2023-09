Ruben Grive

Nya ryska attacker nära Rumäniens gräns

Rumäniens president Klaus Iohannis säger att nya ryska attacker har ägt rum i grannlandet Ukraina, ”väldigt, väldigt nära” den rumänska gränsen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. – Det förekom attacker just i dag, berättade försvarsministern för mig, som bekräftades på 800 meter från vår gräns. Så väldigt, väldigt nära, sade han under en presskonferens med Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel på tisdagen. I helgen angrep Ryssland området nära Odessa, vid Svartahavskusten i Ukraina, med drönare. Bland annat träffades en hamn vid floden Donau, nära angränsande Rumänien. I måndags hävdade även Ukraina att ryska drönare hade exploderat över rumänskt territorium under natten – men uppgifterna tillbakavisades av Rumänien. (TT)