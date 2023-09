Ruben Grive

Spanska förbundskaptenen Jorge Vilda får sparken

Förbundskaptenen för det spanska damlandslaget i fotboll, Jorge Vilda, får sparken. Det uppger bland annat Marca. Beslutet att sparka Vilda kommer bara 16 dagar efter att han ledde Spanien till VM-guld i Australien och Nya Zeeland. Det har länge stormat kring Vilda. Flera spanska stjärnspelare har bojkottat landslaget, bland annat under EM förra sommaren, som en protest mot Vildas ledarskap. Under VM-slutspelet läckte det också ut uppgifter om missnöje i truppen. Det spanska fotbollsförbundet upplever just nu en turbulent tid. Förbundsordföranden Luis Rubiales kysste stjärnspelaren Jennifer Hermoso under firandet av VM-guldet och alltifrån spelare till ledare runt om i fotbollsvärlden har krävt Rubiales avgång. Rubiales har bett om ursäkt, men meddelade på ett möte att han inte tänker avgå – och på det mötet syntes Vilda applådera åt Rubiales. (TT)