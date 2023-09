TT

Nobelstiftelsen backar

Nobelstiftelsen backar från beslutet att bjuda in ambassadörer från Ryssland, Iran och Belarus, skriver stiftelsen i ett pressmeddelande. Nobelstiftelsen konstaterar att beslutet att bjuda in alla ambassadörer till Nobelprisutdelningsceremonin väckt starka reaktioner. ”Vi tar till oss av de starka reaktionerna i Sverige som fullständigt överskuggat detta budskap. Nobelstiftelsens styrelse väljer därför att upprepa förra årets undantag från vanlig praxis – att inte bjuda in Ryssland, Belarus och Irans ambassadörer till prisutdelningsceremonin i Stockholm”, skriver stiftelsen. Till ceremonin i Oslo kommer som tidigare alla ambassadörer att bjudas in. (TT) SvD söker Nobelstiftelsen för en kommentar.