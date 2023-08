Alexander Hultman

17 personer fast i rökfylld tunnel

17 personer väntar på att evakueras ut ur en rökfylld arbetstunnel i Danderyd, norr om Stockholm, rapporterar P4 Stockholm . Tunneln, som är till för elkablar, håller på att byggas. Ett transportband för sand, grus och sten har börjat ryka under arbetet. – Tunneln är sju och en halv kilometer lång och det är längre in som det här har skett, säger Marie Nordahl, ledningsoperatör på Stockholms brandförsvar. Personerna har gått in i en, eller flera skyddstunnlar, där de befinner sig just nu. – Vi har kontakt med dem och de mår okej där inne. Räddningstjänsten jobbar just nu med att tömma tunneln på rök för att kunna påbörja evakueringen. En person har tagits omhand av sjukvårdspersonal och räddningstjänsten ska snart rulla in med fyrhjulingar för att evakuera resterande personer.