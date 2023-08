TT

Priset på bensin och diesel faller från rekordnivåer

Priserna på både bensin och diesel sjunker igen, efter att under augusti ha legat på rekordhöga nivåer för i år. Kedjan Circle K sänker priset med 30 öre från och med den 30 augusti. Uppgångarna under augusti har följt efter att oljepriserna, som har stigit kraftigt den senaste tiden efter att såväl Saudiarabien som Ryssland, världens två största oljeproducenter, annonserat utökade produktionsbegränsningar – på 300 000 fat per dag – fram till och med slutet av september. Men nu faller alltså priset tillbaka något. En liter 95-oktanig bensin kostar nu 21:44 kronor, och en liter diesel 24:96 kronor.