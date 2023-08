Knut Sahlin Ekberg

Tiktok stryper pengaflödet till koranbrännaren

Plattformen Tiktok har stängt av gåvofunktionen på den uppmärksammade koranbrännaren Salwan Momikas konto, bekräftar Tiktok för Ekot. På Tiktok har han sänt live för att sprida sitt budskap men har också tjänat pengar genom gåvor från tittarna. – Man får inga pengar för filmklipp och videor, men under mina livesändningar kan man skänka pengar som gåva. Men det är något jag inte bryr mig om, har Salwan Momika sagt till TT. Det kan enligt Momika handla om mellan 1 000 och 3 000 kronor per sändning som han får in. – Jag får ingen hjälp av socialtjänsten så jag lever på de pengarna. Jag kan stå på egna ben, har Momika sagt. (TT) Läs mer här.