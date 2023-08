TT

Ännu fler avgångar med Gotlandsfärja ställs in

Destination Gotlands färja M/S Drotten repareras fortfarande på varv i Danmark och nu ställs samtliga avgångar med färjan in till och med den 3 september, rapporterar P4 Gotland. De resenärer som hade en resa bokad med färjan under perioden har blivit ombokade, enligt radion. Dessutom kan de som har en resa bokad fram till 24 september kostnadsfritt om- eller avboka sin resa. Marcus Risberg, vd på Destination Gotland, säger till P4 Gotland att man ännu inte vet när färjan kan tas i trafik igen. M/S Drotten, som är en tre Gotlandsfärjor, trafikerar sträckorna Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. Färjan togs ur trafik den 12 augusti på grund av ett tekniskt fel. Sedan dess har samtliga avgångar ställts in, vilket har påverkat tusentals resenärer.