Ruben Grive

Swedish Match-ägare svartlistas av Ukraina

Den svenska snustillverkaren Swedish Match ägare – den amerikanska tobaksjätten Philip Morris – har förts upp på Ukrainas svarta lista. Koncernen anklagas för att med skatteinbetalningar i Ryssland finansiera Ukrainakriget, rapporterar tidningen The Kyiv Independent på nätet. Philip Morris dominerar tillsammans med Japan Tobacco International (JTI) tobaksmarknaden i Ryssland med marknadsandelar på 31 respektive 35 procent. Förutom Swedish Match äger Philip Morris varumärken som Marlboro och Chesterfield. Koncernens ryska dotterbolag redovisade i fjol ett vinstlyft på 45 procent jämfört med året före och betalade in mer än 136 miljoner dollar (motsvarande 1,5 miljarder kronor) i skatt i Ryssland under det året. (TT) SvD har varit i kontakt med Philip Morris kommunikationsansvarige Robert Noord, som bett att få återkomma med en kommentar.