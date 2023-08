Ruben Grive

Vägar avstängda efter regnet

Regnet som har dragit fram över Sverige under gårdagen och natten har gett mest nederbörd i västra Sverige. Hällum i Vara i Västergötland fick mest regn under gårdagen med 71 millimeter. I Värmland har flera vägar stängts av efter att vägen spolats bort av vattenmassorna och på andra vägar har jord rasat ner på vägbanan, meddelar Trafikverket. Väg 509 från Trättlanda till Breviken sydväst om Årjäng och väg 172 vid Breviken är avstängda i båda riktningarna på grund av översvämningar, skriver Nya Wermlands-Tidningen. Under dagen kommer det att fortsätta regna, med tyngdpunkt på södra och mellersta Norrland, enligt SMHI. – Det kan tidvis bli kraftigt regn med inslag av åska. Det ser ut som att Västernorrland kommer att få mest regn, säger Erik Höjgård-Olsen, vakthavande meteorolog på SMHI. (TT)