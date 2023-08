Hanna Törnquist

Mikael Ymer slutar med tennis

Den svenska tennisspelaren Mikael Ymer, 24, avslutar karriären, meddelar han på X, tidigare Twitter. "Tack för alla oförglömliga minnen”, skriver han. Tidigare i juli kom beskedet att Sveriges bäste tennisspelare stängs av i 18 månader. Ymer hade då missat tre dopningstester 2021. Något som bryter mot Internationella tennisförbundets (ITF) antidopningsregler. Han frikändes först av en jury med tre skiljedomare i juni 2022, sedan överklagades domen till Idrottens skiljedomstol (Cas), som stängde av svensken i 18 månader. Ymer själv anser att både beslutet och bestraffningen är felaktiga. Hey guys I've decided to retire from professional Tennis. Thank you all for the amazing memories! What a ride it's been! I wish all my old colleagues well going forward in competition. God is Great always — Mikael Ymer (@MikaelYmer) August 25, 2023